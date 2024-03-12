Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, kurusıkı tabancaların teknik özelliklerini değiştirerek ateşli silaha dönüştürdükleri tespit edilen bazı zanlılar takibe alındı.

Takip sonucu bu kişilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, biri kurusıkıdan çevirme, biri el yapımı 2 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ile tabanca fişekleri ele geçirildi.

Zanlılar Ş.S, İ.Ç, M.Ç, M.E. ve E.K. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.