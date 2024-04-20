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Samsun'da silahla kazara kendisini vuran kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahla kazara kendisini vuran kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 20.04.2024 23:45
  • Giriş: 20.04.2024 23:45
  • Güncelleme: 20.04.2024 23:45
Kaynak: AA
Samsun'da silahla kazara kendisini vuran kişi hastaneye kaldırıldı

Dededağ Mahallesi'nde silahla havaya ateş etmek isteyen M.Y. (26), kazara kendisini bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Y, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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