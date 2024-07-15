Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2024 11:12
  • Giriş: 15.07.2024 11:12
  • Güncelleme: 15.07.2024 11:13
Kaynak: AA
Samsun'da silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı.

Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.

Yaralanan Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç kardeşler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol