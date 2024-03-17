Samsun'da silahlarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tüfeklerle yakalanan 3 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kışla Mahallesi'nde M. A, R. A. ve F. T'nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 3 ruhsatsız tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.