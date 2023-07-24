Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olayda 2 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen akraba iki ailenin fertleri Dursun K, (39) Mustafa K, (45) ve Hasan K. (19) arasında sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 3 kişi yaralandı.

İlçedeki özel hastaneye araçla getirilen Dursun K. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 yaralıdan Hasan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.