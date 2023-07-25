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Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 13:45
  • Giriş: 25.07.2023 13:45
  • Güncelleme: 25.07.2023 13:45
Kaynak: AA
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Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Hacı Müslim Sokak'ta gece saatlerinde Özcan Atmaca (45) ile H.T. (29) arasında borç meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.T. yanındaki silahla Atmaca'ya ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Atmaca'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.T, emniyete götürüldü.

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