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Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 15:28
  • Giriş: 26.07.2023 15:28
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:28
Kaynak: AA
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Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Terice Mahallesi'nde A.P. (53) ile Temel Öztürk (49) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.P'nin silahla ateş ettiği Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma Komutanlığınca, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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