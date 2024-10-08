Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki kahvehane önünde, kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerce 36 yaşındaki M.T'ye silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.T, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 5 kovan bulurken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.