Samsun'da, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Samsun'da Beytul Köksal isimli kişi, tartıştığı A.K. tarafından öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra polise teslim oldu.

Güncel 23.05.2024 14:38 Giriş: 23.05.2024 14:38

Güncelleme: 23.05.2024 14:41 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA