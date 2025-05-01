Samsun'da silahlı tehdit ve darp olayında 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişinin silahla tehdit ve darp edildiği olayda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, dün sabah saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma akşam da sürdü.

Olayın devamında şüpheliler, diğer tarafa ait Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda bulunan ve kullanılmayan iş yerine doğru tüfekle ateş etti.

Taraflar arasında çıkan arbedede E.Ö. (50) ve M.A.Ö. (26) kafalarından aldıkları darbelerle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan M.A.Ö. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, olay yerinden kaçan motosikletli şüpheliler E.Ö, U.D. ve İ.A'yı kısa sürede yakaladı.

Yapılan aramalarda, delici ve kesici alet ile olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan E.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, U.D. ve İ.A. adliyeye sevk edildi.