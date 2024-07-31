Samsun'da simide zam

Samsun'da 65 gramı 7,5 liraya satılan simidin gramajı 80 grama yükseltilerek fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, simidin gramajının artırılarak fiyatının 10 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Samsun’da simidin fiyat tarifesi 27 Temmuz’da güncellendi.

Simit fiyatıyla ilgili açıklama yapan SESOB Başkanı Güler, simidin gramajında indirime gitmediklerini, 15 gram artırdıklarını belirtti.

Güleri, “Simitte yüzde 50 gibi bir zam söz konusu değil. Bir gramaj indirimi de yok. Zam öncesi Samsun’da 65 gram simit 7,5 TL’den satılıyordu. Simitlerin gramajını 15 gram daha arttırdık. Şu anda yeni tarifeye göre Samsun’da 80 gram simit 10 TL’den satılıyor. Zam oranı yüzde 10,8 oldu. Artan maliyet ve girdi oranlarına göre esnafın ayakta kalması adına düşük düzeyde bir zam yaptık” dedi.