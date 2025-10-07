Giriş / Abone Ol
Samsun'da su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi zehirlendi

Atakum'da su deposunda tinerle temizlik yaptığı belirtilen 2 işçi zehirlendi. İşçiler hastanede tedavi altına alındı.

  • 07.10.2025 17:17
  • Giriş: 07.10.2025 17:17
  • Güncelleme: 07.10.2025 17:35
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi, zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beypınar Mahallesi 1500. Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki su deposunu tinerle temizleyen 52 yaşındaki İ.E. ve 44 yaşındaki İ.Y. baygınlık geçirdi.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zehirlendikleri şüphesiyle ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.

