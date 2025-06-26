Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Osman Temur (47) yönetimindeki otomobil, Koşuköyü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Ambulans ekibince yapılan müdahalede sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.