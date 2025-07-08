Samsun'da sulama kanalına düşen kişi öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde Uğur Uman (30) isimli erkek, park halindeki araçtan inmeye çalıştığı sırada DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Olay yerinden yaklaşık 5 metre uzaklıkta bulunan Uman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Bahçeler Mahallesi'nde Uğur Uman (30), park halindeki araçtan inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Uman'ı olay yerinden 5 kilometre uzakta sudan çıkardı.
Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uman, hayatını kaybetti.
Uman'ın cenazesinin otopsi için Samsun'a gönderileceği öğrenildi.