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Samsun'da şüpheli kadın ölümü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Sebahat K. isimli kadın, yaşadığı evde evli olduğu erkek tarafından ölü bulundu. Sebahat K'nin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kadın
  • 17.02.2025 13:27
  • Giriş: 17.02.2025 13:27
  • Güncelleme: 17.02.2025 13:43
Kaynak: AA
Samsun'da şüpheli kadın ölümü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 63 yaşındaki kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Sebahat K, eve gelen evli olduğu erkek tarafından hareketsiz bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sebahat K'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Cansız beden, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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