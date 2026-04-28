Samsun'da şüpheli kadın ölümü: Ceset 3 metrelik kuyuda bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir süredir haber alınamayan kadın, su kuyusunda ölü bulundu.

​Yörükler Mahallesi'nde yaşayan ve dün evden ayrılan S.A'nın (60) akşam eve dönmemesi üzerine kocası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

​İhbar üzerine ekipler ile komşuları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

EVİNDEN 50 METRE UZAKTA BULUNDU

Yapılan arama çalışmaları sonucunda S.A'nın cansız bedenine, eve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki 3 metre derinliği bulunan su dolu kuyuda ulaşıldı.

​Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadının cesedi, olayın adli tabip tarafından "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesi üzerine otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.