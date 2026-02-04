Samsun'da tadilat yaptırdığı işçiyi silahla yaralayan müteahhit tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, ustayı silahla yaralayan müteahhit tutuklandı.

Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde inşaat ustası E.C'yi (47) silahla yaralayan E.Ş'nin, Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Samsun’un Atakum ilçesinde müteahhit E.Ş. (46), iş yerine tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C.’yi (47) yaşanan tartışma sırasında tabancayla ateş açmıştı.

Vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanan E.C. hastaneye kaldırılırken, mütahhit ise gözaltına alınmıştı.

Olay, dün öğle saatleri sıralarında Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

İddiaya göre, müteahhit E.Ş., iş yerine tadilat yaptırdığı inşaat ustası E.C. ile tartıştı. Tartışmanın büyürken bu sırada belinden tabancasını çıkaran E.Ş., inşaat ustası E.C.’nin dizlerine doğru ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kurşunla yaralanan E.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi kendisine ait olayda kullandığı ruhsatlı tabancayla birlikte yakalamıştı.