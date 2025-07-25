Samsun'da tamir etmeye çalıştığı ot biçme makinesinin altında kalan kişi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde üzerine ot biçme makinesi düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Kocalar Mahallesi'nde Turgut Arslan (59), traktörün arkasına bağlı olan ve arızalanan ot biçme makinesini tamir etmeye çalıştı.

Bu sırada ot biçme makinesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan Arslan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.