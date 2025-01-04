Samsun'da tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde Emirefendi Mahallesi'nde tartıştığı Özcan K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Efe D'nin Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede dün, Efe D. (20), laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı Özcan K'yi (20) bıçakla yaralamış, Özcan K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Gözaltına alınan Efe D'nin 2,50 promil alkollü olduğu belirlenmişti.