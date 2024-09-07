Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşlar araçlara çarptı: 4 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 07.09.2024 19:10
  • Giriş: 07.09.2024 19:10
  • Güncelleme: 07.09.2024 19:15
Kaynak: AA
Samsun'da taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşlar araçlara çarptı: 4 kişi yaralandı
AA

Samsun Tekkeköy Kirazlık mevkisinde bulunan taş ocağında yapılan kontrollü patlatma sırasında fırlayan taşlar, Samsun-Trabzon kara yoluna fırladı.

Kara yolunda seyir halindeki araçlara da isabet eden taşlar nedeniyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolundaki taşların temizlenmesi için Karayolu ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaçak maden ocağındaki göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol