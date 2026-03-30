Samsun'da ticari taksiyle et taşıma: İnceleme başlatıldı

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan usulsüz gıda nakline ilişkin görüntüler üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, taksiyle et taşınmasına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koordineli yürütülen çalışmalar sonucu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan ticari taksi tespit edildi.

Taksiyle taşınan etlerin Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeye bırakıldığı belirlendi.

TUTANAK TUTULDU

İş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde mühürsüz et bulunurken hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince tutanak düzenlenerek idari işlemler başlatıldı.