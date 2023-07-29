Samsun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Vezirköprü’den Samsun istikametine gitmekte olan Ahmet V.'nin kullandığı 57 AAB 968 plakalı TIR direksiyon hakimiyetini kaybederek, Havza-Vezirköprü karayolu Güvenbeli mevkiinde Havza’dan Vezirköprü istikametine gitmekte olan Saadet Y. (36) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç takla attı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araç içerisinde bulunan Rabia (30), Zeynep Zümra Ş. (6), Ahmet (8), Kamile (64) ve Esma Y. (12) sıkıştıkları yerden ekiplerce kurtarıldı.

Kazada araç içerisinde bulunan Rabia, Zeynep Zümra Ş, Ahmet, Kamile ve Esma Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.