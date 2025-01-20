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Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 14:36
  • Giriş: 20.01.2025 14:36
  • Güncelleme: 20.01.2025 14:36
Kaynak: AA
Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ertuğrul Öksüz idaresindeki 55 APZ 925 plakalı otomobil, Bahşi Mahallesi Erzincan Kavşağı'nda Dilaver Gürel'in kullandığı 55 ZD 983 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Öksüz ile yanındaki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öksüz, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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