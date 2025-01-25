Samsun'da toplu taşımaya zam

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Komisyon Toplantısında il genelinde toplu taşıma hizmeti veren araçların ücret tarifesi görüşüldü.

Görüşmeler kapsamında otobüs hatları, raylı sistem, minibüs, taksi-dolmuş hatları, ticari taksi, okul-personel servis araçlarına, kırsal (N plaka) hatlara yüzde 15 oranında zam yapılması karara bağlandı.

TRAMVAY VE OTOBÜS FİYAT TARİFESİ

Güncellenen yeni tarife ile birlikte tramvay ücretleri (1-12 istasyon) tam 13 TL’den 15’e, öğrenci 9 TL’den 10,5 TL’ye yükseldi. Şehir içi otobüs hatları tam 17 TL’den 19,5 TL’ye, öğrenci 11 TL’den 12,5 TL’ye çıktı. Tramvay-otobüs aktarma ücretleri ilk aktarma ‘ücretsiz’, ikinci aktarma ücreti ise 4,5 TL’den 5,20 TL’ye yükseldi. Ayrıca tramvay abonmanlık ücreti tam (50 biniş) 580 TL’den 670 TL’ye, öğrenci de (50 biniş) 290 TL’den 340 TL’ye çıktı.

TAKSİ-DOLMUŞ VE MİNİBÜS DOLMUŞ FİYAT TARİFESİ

Minibüs-dolmuş hatları fiyat tarifesi güncellemesi kapsamında tam 21 TL’den 24 TL’ye, öğrenci 16 TL’den 18 TL’ye yükseldi. Aynı zamanda 1, 2, 3 ve 4 Nolu Taksi-Dolmuş Hatlarının ücretleri tam 21 TL’den 24 TL’ye, öğrenci 16 TL’den 18 TL'ye çıktı.

İLÇE MİNİBÜS HATLARI FİYAT TARİFESİ

İlçeler ile Samsun merkez arasında yapılan taşımacılık fiyat tarifeleri de yüzde 15 oranında zamlanırken Alaçam-Samsun tam 105 TL, öğrenci 85 TL oldu. Asarcık-Samsun tam 100 TL, öğrenci 80 TL olarak belirlendi. Ayvacık-Samsun tam 85, öğrenci 70 TL olarak güncellendi. Bafra-Samsun tam 70 TL, öğrenci 55 TL. Çarşamba-Samsun tam 60 TL, öğrenci 45 TL. Havza-Samsun tam 115 TL, öğrenci 90 TL. Kavak-Samsun tam 75 TL, öğrenci 60 TL. Ladik-Samsun tam 115 TL, öğrenci 90 TL. 19 Mayıs-Samsun tam 50 TL, öğrenci 40 TL. Salıpazarı-Samsun tam 80 TL, öğrenci 65 TL. Terme-Samsun tam 85 TL, öğrenci 70 TL. Vezirköprü-Samsun tam 150 TL, öğrenci 120 TL. Yakakent-Samsun tam 115 TL, öğrenci ise 90 TL.

TİCARİ TAKSİ FİYAT TARİFESİ

Mevcut tarifede taksimetre açılışı (0-2 km) 90 TL’den (0-1 km) 90 TL’ye yükseltildi. Ayrıca kilometre başında ücret 20 TL’den 23 TL’ye, dakika başına ücret de 2,5 TL’den 3 TL’ye çıkartıldı.

İl idarecilerinin imzası ile birlikte yürürlüğe girecek tarife kapsamında okul ve personel taşımacılığı yapan servis ücretleri en kısa mesafe (0-3 km) bin 302 TL, en uzun mesafe (23-25 km) bin 909 TL oldu.

SERVİS ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEĞİNİZ DURUMLAR

Komisyon tarafından ayrıca şu kararlar alındı: "Aynı serviste kardeş olması durumunda birinci çocuk tam ücretle, ikinci çocuk yüzde 10, üçüncü çocuk yüzde 20 indirimli taşınır. Taşıyıcı; taşınan öğrencinin ikamet değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun sürecek bir hastalığa yakalanması durumlarında, kalan günler için servis ücretini iade etmek zorundadır. Tarife günün her saati için geçerlidir. Ücretlere KDV dâhildir, herhangi bir sebep ile ek ücret talep edilemez. Rehber personel bulundurulması zorunlu olan servislerde, azami yüzde 35 rehber ücreti eklenir. Araç şoförünün, minibüslerin izleyecekleri güzergâhları ve alacakları ücretleri gösteren tarifeyi aracın ön camının sağ üst kısmına asması zorunludur."