Samsun'da toprak kayması: Bir evin istinat duvarı çöktü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yurttaşa ait evin ön kısmında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle evin istinat duvarı çöktü.
Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir evin istinat duvarı çöktü.
Çayırçökek Mahallesi'nde, O.Ç'ye ait evin ön kısmında toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması sonucu evin istinat duvarı çöktü.
Güvenlik gerekçesiyle mahalle yolu araç trafiğine kapatıldı.
Riskli bölgede bulunan başka bir ev ile bir ahır tahliye edilirken, iş makineleriyle bölgede çalışma başlatıldı.