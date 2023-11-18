Samsun'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

O.D. yönetimindeki 55 AHU 746 plakalı otomobil ile İ.E. idaresindeki 55 PE 657 plakalı hafif ticari araç, Vezirköprü-Durağan kara yolu Çeltek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.