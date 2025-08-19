Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 19.08.2025 12:31
  • Giriş: 19.08.2025 12:31
  • Güncelleme: 19.08.2025 12:31
Kaynak: AA
Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İzmir'de görevli uzman çavuş R.Ş'nin kullandığı 54 ABN 802 plakalı otomobil ile S.G. (71) yönetimindeki 06 EOR 731 plakalı traktör, Aşağıgölyazı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Aynı yerde geçen hafta da ölümlü kazanın yaşandığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol