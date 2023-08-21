Samsun'da traktörün altında kalan 16 yaşındaki çocuk öldü
Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Sarıyurt Mahallesi'nde tarlada çalışan Kaan Gür'ün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.
Durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan Gür, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Gür'ün cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Gür, Sarıyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.