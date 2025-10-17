Samsun'da tümsekten hızlı geçen halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde özel halk otobüsünün tümsekten hızlı geçmesi sonucu 4 yolcu yaralandı.
H.G'nin (51) kullandığı 55 RT 080 plakalı özel halk otobüsü, Dikbıyık Mahallesi'nde yolda bulunan tümsekten hızlı geçti.
Aracın içinde bulunan ve sarsılan yolcular İ.T, T.M, Ş.G. ve A.G.Y. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.