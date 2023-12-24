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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.12.2023 18:55
  • Giriş: 24.12.2023 18:55
  • Güncelleme: 24.12.2023 18:55
Kaynak: AA
Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

 Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 142 paket gümrük kaçağı sigara, 58 paket halinde toplam 2 kilo 900 gram nargile tütünü, 5 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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