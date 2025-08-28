Samsun'da un fabrikasında parmakları makineye sıkışan işçi yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan un fabrikasında çalışa Hasan Vural isimli işçinin parmakları makineye sıkıştı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir işçi, çalıştığı un fabrikasında parmalarının makineye sıkışması sonucu yaralandı.
Olay, Tekkeköy SAGİMAD Toptancılar Sitesi’nde bulunan Osmanlı Un Fabrikası’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrika çalışan Hasan Vural (44), un makinesine parmaklarını kaptırdı.
Parmaklarında kesikler bulunan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.