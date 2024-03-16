Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan jandarma ekipleri, İ.S.Ö. ve Ü.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerinde ve işyerinde yapılan eş zamanlı aramada toplam 600 adet sentetik ecza hap, 5 gram kubar esrar maddesi, 1 adet kubar esrar sigarası sarma çarşafı, 57 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 29 bin TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.