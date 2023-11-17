Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 752 sentetik ecza, 14,16 gram esrar, 75,02 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve fişekler geçirildi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sıradaki Haber