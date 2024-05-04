Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet ve şube müdürlüklerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1210 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 6,50 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, esrarlı sigara, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 tabanca fişeği, 27 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Yakalananlardan birinin, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.