Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen M.A.A, E.A. ve A.A'nın evlerine operasyon düzenlendi.

İkametlerdeki aramalarda, 12 sentetik ecza hap, 3 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.