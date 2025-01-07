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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.01.2025 13:35
  • Giriş: 07.01.2025 13:35
  • Güncelleme: 07.01.2025 13:35
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda M.K, (18) M.E.A. (21) ile S.K'nin (19) üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 125,80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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