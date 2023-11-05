Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 189,07 gram esrar, 7,68 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, 1 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
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