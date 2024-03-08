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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.03.2024 14:10
  • Giriş: 08.03.2024 14:10
  • Güncelleme: 08.03.2024 14:10
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Yaşardoğu Mahallesi'nde kargo yoluyla gelen uyuşturucuyu alan U.B, K.İ. ve S.İ'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

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