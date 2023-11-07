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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 13:51
  • Giriş: 07.11.2023 13:51
  • Güncelleme: 07.11.2023 13:51
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 465 sentetik ecza hapı, 93 gram sentetik uyuşturucu, 19,95 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis, operasyonda 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, narkotik suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de yakalandı.

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