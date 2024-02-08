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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.02.2024 10:34
  • Giriş: 08.02.2024 10:34
  • Güncelleme: 08.02.2024 10:34
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Aramalarda, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kokain, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hükümlü bir kişinin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

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