Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Aramalarda, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram kokain, hassas terazi ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hükümlü bir kişinin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.
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