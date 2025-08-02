Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 5 bin 698 sentetik ecza hapı, 21,87 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.