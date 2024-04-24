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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.04.2024 14:30
  • Giriş: 24.04.2024 14:30
  • Güncelleme: 24.04.2024 14:30
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen kişilerin ev ve üst aramalarında 2 bin 110 sentetik ecza hapı, 179,8 gram skunk, bir miktar eroin ve kokain, hassas terazi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si hakkında adli işlem başlatıldı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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