Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 30.01.2025 12:00
  • Giriş: 30.01.2025 12:00
  • Güncelleme: 30.01.2025 12:01
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 3 bin 501 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.B. (26), U.B. (29), G.B. (30) ve J.M.S. (19) emniyete götürüldü.

BirGün'e Abone Ol