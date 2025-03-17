Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 259 sentetik ecza hapı, 33,57 gram kokain, 6 parça halinde satışa hazır 9,05 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ile 14 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda 5 zanlı yakalandı.