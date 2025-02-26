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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 26.02.2025 14:28
  • Giriş: 26.02.2025 14:28
  • Güncelleme: 26.02.2025 14:28
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 35,20 gram sentetik uyuşturucu üretilmesinde kullanılan ham madde, 56,51 gram sentetik uyuşturucu, 442 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 7 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, aralarında hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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