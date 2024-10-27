Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen operasyonda üzerinde ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 1.446 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 155 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen bir kişiye 977 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, bir iş yeri hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı ve kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Atakum Beypınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 146 gram metamfetamin ele geçirilen K.Y. (29) gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.