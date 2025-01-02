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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 02.01.2025 16:10
  • Giriş: 02.01.2025 16:10
  • Güncelleme: 02.01.2025 16:10
Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, A.K. ile B.T'nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerinde arama yaptı.

Aramada, 2,43 gram sentetik uyuşturucu ve 80 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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