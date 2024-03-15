Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan biri kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramada 319 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A. (31) ve İ.K. (29) gözaltına alındı.
Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.