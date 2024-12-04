Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, Emirefendi Mahallesi'nde şüpheli S.K. (31) isimli kadının üzerinde 15 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.