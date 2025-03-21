Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satan ve uyuşturucu kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Sarıçevre Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen Ç.S'nin üzerinde yaptığı aramada 0.50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.